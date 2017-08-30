Погода в Україні вже переважно осіння – синоптики

Температурні показники в Україні поступово наближаються до осінніх норм, літнє тепло або й спека дещо затримаються на заході, вказують синоптики.

«Завтра трохи літа, трохи осені. Літо – на заході, бо сонячно і тепло, до +26, а на Закарпатті може й до +30 градусів. Осінню дихне на сході, +17+19 і дощики чи просто щільна хмарність. Загалом переважно без опадів та +18+23 градуси», – написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Схожу погоду фахівці очікують і 1 вересня, коли до шкіл прийдуть діти та їхні батьки, щоб відзначити День знань.

«Першого вересня все майже так само, трохи інтенсивніші дощі на сході плюс Полтавщина, Дніпро та Запоріжжя», – додає Діденко.

Помірне тепло і малохмарну погоду на більшій частині території України цими днями обіцяють і інші синоптичні джерела. Американський сайт wunderground.com очікує в Києві в найближчі дві доби близько +20 градусів удень, без опадів, із потеплішанням на вихідних. Такі ж температурні орієнтири актуальні для Дніпра, де опади можливі в другій половині дня 1 вересня або ж уночі на 2 вересня. А от у Харкові ймовірність опадів є високою саме під час шкільних заходів 1 вересня. Також слід бути готовими до дощу в інших східних областях. Натомість у Львові в п’ятницю чекають майже на літню спеку – до +28.