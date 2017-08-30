Проект закону про держбюджет внесуть до Ради 15 вересня – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що проект закону про Державний бюджет України на 2018 рік буде внесений до Верховної Ради 15 вересня. Про це він сказав під час засідання уряду 30 серпня.

«Зараз відбувається формування проекту державного бюджету на 2018 рік. Ми працюємо із президентом і Нацрадою реформ», – сказав Гройсман.

Відповідно до регламенту Верховної Ради, закон про державний бюджет України має бути ухвалений парламентом до 1 грудня року, що передує плановому.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.