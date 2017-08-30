Прокуратура планує оскаржити запобіжний захід для сина Шуфрича – речниця

Прокуратура Києва має намір оскаржувати запобіжний захід для сина народного депутата з «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича, який у центрі Києва на пішохідному переході збив людину. Про це повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва віддав Нестора Шуфрича молодшого на поруки батька, народного депутата з «Опозиційного блоку». Натомість прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт. Адвокати Шуфрича наполягали, що підстав для домашнього арешту немає, заявляючи, що їхній підзахисний не збирається втікати і здав закордонний паспорт.

Напередодні Шуфричу молодшому оголосили підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

За даними поліції, ДТП сталася ввечері 26 серпня: автомобіль «Бентлі», за кермом якого перебував син депутата, на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого з травмами «швидка» доставила в лікарню, в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя і гомілки.

У поліції Києва додали, що водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучений до матеріалів кримінального провадження.