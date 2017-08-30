Суд обирає запобіжний захід синові Шуфрича

Шевченківський райсуд Києва 30 серпня обирає запобіжний захід синові народного депутата з «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича, який у центрі Києва на пішохідному переході збив людину.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, прокуратура просить про цілодобовий домашній арешт для Нестора Шуфрича молодшого.

Захист сина Шуфрича надав суду документи, які характеризують його з позитивного боку, а також довідку про вагітність дружини. Адвокати Шуфрича наполягають, що немає підстав для домашнього арешту, заявляючи, що їхній підзахисний не збирається втікати і здав закордонний паспорт. У разі ж обрання домашнього арешту, захист просить дозволити Шуфричу пересування за межами дому у денний період.

Батько підозрюваного, народний депутат Нестор Шуфрича попросив суд дозволити йому взяти сина на поруки.

Напередодні Шуфричу молодшому оголосили підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

За даними поліції, ДТП сталася ввечері 26 серпня: автомобіль «Бентлі», за кермом якого перебував син депутата, на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого з травмами «швидка» доставила в лікарню, в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя і гомілки.

У поліції Києва додали, що водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучений до матеріалів кримінального провадження.