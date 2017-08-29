Синові народного депутата України з «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича, який збив чоловіка на переході в центрі Києва, оголосили підозру, повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

«Щойно, за погодження з прокуратурою Києва, слідчим СУ ГУ НП України у Києві оголосили підозру 23-річному Нестору Шуфричу, який вчинив ДТП на вулиці Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода. Відповідно медичної документації щодо травм, отриманих постраждалим, дії правопорушника кваліфіковано за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) КК України», – написала речниця Юрія Луценка у Facebook.

За її словами, після оголошення про підозру Несторові Шуфричу молодшому і його адвокату вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке направлять для розгляду до Шевченківського райсуду Києва.

Крім того, до суду направили клопотання про арешт автомобіля, за кермом якого під час ДТП перебував водій.

За даними поліції, ДТП сталася ввечері 26 серпня: «автомобіль «Бентлі» на пішохідному переході збив чоловіка, потерпілого із травмами «швидка» доставила в лікарню». У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя і гомілки.

У поліції Києва додали, що водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучений до матеріалів кримінального провадження.