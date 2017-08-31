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31 Серпень 2017, Київ 10:55
Новини | Міжнародні

Туреччина називає упередженими висунуті у США звинувачення щодо охоронців Ердогана

Поліція США охороняє вулицю перед посольством Туреччини у Вашингтон, 16 травня 2017 року

Міністерство закордонних справ Туреччини 30 серпня висловило протест проти того, що воно назвало «упередженими» звинуваченнями прокурорів США проти 15 представників служби охорони турецького президента Реджепа Ердогана.

15 турецьких офіцерів безпеки є серед 19 осіб, щодо яких триває судовий розгляд у зв’язку з бійкою, яка сталася 16 травня поблизу резиденції турецького посла у США.

«Ми в найжорсткіший спосіб висловлюємо протест, що були схвалені такі несправедливі та упереджені обвинувачення, з іменами людей, які ніколи не були в США», – заявило турецьке міністерство.

В обвинувальному висновку прокурори звинувачують охоронців та інших неназваних осіб у вчиненні насильства під час того, що поліція Вашингтона назвала мирною демонстрацією проти Ердогана. Це сталося тоді, коли президент Туреччини повернувся з переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Туреччина стверджує, що демонстранти були членами незаконної курдської бойової групи, а охоронці захищали Ердогана.

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