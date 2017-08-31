Тристороння контактна група обговорює порушення «шкільного перемир'я» – речниця Кучми

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі проводить скайп-конференцію через факти порушення умов так званого «шкільного перемир’я». Про це повідомила речниця екс-президента України, представника в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Почалася відеоконференція Тристоронньої контактної групи із запрошенням представників ОРДЛО», – вказала вона у Facebook.

Раніше Оліфер писала, що «скайп-зустріч ТКГ необхідна в зв’язку з тим, що з боку ОРДЛО не дотримується режиму припинення вогню, а також з метою закликати представників ОРДЛО забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, включаючи українсько-російський кордон».

23 серпня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилася про встановлення режиму припинення вогню з півночі 25 серпня у зв’язку з початком навчального року.

28 серпня перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ повідомив, що з часу оголошення «шкільного перемир’я» на Донбасі було зафіксовано понад 600 фактів порушення режиму припинення вогню.

У ранковому зведенні 31 серпня українські військові заявили, що 30 серпня підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів позицій ЗСУ. Натомість в угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в новому загостренні ситуації поблизу Ясинуватої та на околицях Донецька.