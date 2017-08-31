Прокуратура: заступнику Кличка, в якого «Схеми» знайшли підроблений диплом, вручили підозру

Керівнику апарату Київської міськдержадміністрації Володимиру Бондаренку, фігуранту розслідування «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»), повідомили підозру за підроблення диплому про вищу освіту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Керівнику апарату КМДА оголошено підозру за фактом використання завідомо підробленого документу, а саме диплому Львівського національного університету імені Івана Франка, та сприянні у виготовленні цього підробленого документу. Дії посадової особи, наразі відстороненої від виконання обов’язків, кваліфіковано за частиною 4 статтею 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 358 КК України», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що Бондаренка допитали у статусі підозрюваного, але від надання показів він відмовився.

Раніше журналісти програми «Схем» повідомляли, що керівник апарату КМДА має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тоді Володимир Бондаренко втік із власного кабінету, почувши від журналістів питання про освіту.

Мер Києва Віталій Кличко у коментарі заявив, що слова Володимира Бондаренка переконливі , а згодом надав три відпустки і преміював Бондаренка.

Вища освіта – обов’язкова вимога для посади, яку обіймає заступник мера Києва.