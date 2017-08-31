Індія: число загиблих внаслідок руйнування будинку в Мумбаї зросло до 11

Влада Індії повідомляє про загибель щонайменше 11 людей і поранення 20 внаслідок обвалу житлового будинку в густонаселеному районі в Мумбаї. Раніше повідомляли про сімох загиблих.
Рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив. За даними поліції, 14 людей врятували і шпиталізували.
Поліція підозрює, що причиною обвалу майже 100-річної будівлі стали сильні дощі, які послабили фундамент.
Внаслідок повеней, спричинених зливами, загинули понад 10 людей.
Це вже третя будівля, зруйнована у Мумбаї за минулий місяць.
Щороку в Індії внаслідок обвалів будівель гинуть десятки людей. Причиною руйнувань називають погані стандарти будівництва і зношення будинків.
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