Фонд держмайна продав блокпакети «Дніпроенерго» і «Дніпрообленерго» компанії Ахметова

Компанія Ornex, що входить до групи СКМ мільярдер Ріната Ахметова, придбала на фондовій біржі по 25% акцій підприємств «ДТЕК Дніпроенерго» і «ДТЕК Дніпрообленерго», виставлених на продаж Фондом державного майна України.

Як повідомляє прес-служба групи СКМ, на даний момент мажоритарним акціонером «ДТЕК Дніпроенерго» і «ДТЕК Дніпрообленерго» є ДТЕК, який володіє пакетами в розмірі 73,54% акцій ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» і 51,66% акцій ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Фонд держмайна продав пакет акцій «ДТЕК Дніпроенерго» за 728,236 мільйона гривень, а «ДТЕК Дніпрообленерго» – за 1,4 мільярда гривень.

18 серпня компанія Ornex, що входить до групи СКМ мільярдер Ріната Ахметова, придбала на фондовій біржі по 25% акцій підприємств «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго».

Крім того, у Фонді державного майна планував до кінця серпня торги пакетами акцій енергокомпаній – «Одесаобленерго», «Донбасенерго», «Сумиобленерго».

Блокуючий пакет, 25% плюс 1 акція, дає можливість заблокувати на зборах ухвалення рішень, що вимагають трьох чвертей голосів.