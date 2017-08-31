НАЗК підтримує скасування е-декларацій для антикорупційних організацій

Національне агентство з питань запобігання корупції підтримує скасування декларування антикорупційних громадських організацій.

Як повідомляє прес-служба агентства, НАЗК підтримує запропоновані зміни щодо виключення обов'язку подавати декларацію громадських активістів, осіб, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм чи проектів технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції.

Водночас НАЗК не підтримує цей законопроект (№ 6674) у частині встановлення обов’язку громадських об’єднань оприлюднювати річний фінансовий звіт про діяльність.

У липні президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект (№ 6674) щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій, проте депутати ще не розглядали цей проект закону.

23 березня парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для антикорупційних активістів.27 березня президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

Зміни, ухвалені Верховною Радою в березні, активно критикувалися – зокрема, міжнародна неурядова організація із боротьби з корупцією Transparency International закликала владу України скасувати їх.