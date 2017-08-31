Суд переніс на 6 вересня розгляд клопотання про стягнення застави Полякова в дохід держави

Солом’янський районний суд Києва переніс на 6 вересня продовження розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави народного депутата Максима Полякова в дохід держави

Засідання перенесли у зв’язку з неявкою адвокатів Полякова.

Сам депутат повідомив, що один з його адвокатів задіяний в іншому у судовому засіданні, а інший — захворів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про стягнення застави в дохід держави у зв’язку з невиконанням підозрюваним ухвали суду, зокрема носіння засобу електронного контролю, Максимом Поляковим.

Перед цим у САП заявляли, що Поляков до 31 липня має одягти електронний браслет, як передбачає обраний судом запобіжний захід, інакше внесену ним заставу стягнуть у дохід держави.

23 серпня Максим Поляков заявив, що йому одягли електронний браслет, як це передбачає запобіжний захід, обраний йому понад місяць тому.

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти. Поляков, коментуючи інформацію про те, що він відмовляється вдягати електронний браслет, заявляв, що засіб контролю на нього одягти не намагалися.

Максим Поляков, а також виключений зі фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають. 11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.