Порошенко і Пранцкетіс обговорили імплементацію «плану Маршалла для України»

Президент України Петро Порошенко і спікер Сеймаса Литви Вікторас Пранцкетіс обговорили імплементацію ініціативи литовського парламенту «Новий Європейський план для України на 2017-2020 роки»( так званий «план Маршалла для України»).

Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко і Пранцкетіс висловили занепокоєння продовженням агресивної політики Росії в контексті мілітаризації тимчасово окупованого українського Криму і проведенням Росією військових навчань уздовж спільних кордонів.

«Було відзначено важливість подальших скоординованих міжнародних зусиль для протидії агресивним діями Росії, перш за все шляхом продовження застосування та посилення відповідних санкцій», – зазначається в повідомленні.

Крім того, сьогодні спікер Сеймаса Литви Вікторас Пранцкетіс зустрівся з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Як повідомляє прес-служба Ради, у ході зустрічі учасник делегації, автор «плану Маршалла для України» Гядімінас Кіркілас наголосив, що перед країнами Європи і Україною стоять великі завдання щодо реалізації цього плану, зокрема, необхідна резолюція Європарламенту.

Так званий «план Маршалла» передбачає надання фінансово-інвестиційної підтримки і допомоги з проведення реформ. Проект, який порівнюють з повоєнним «Планом Маршалла», передбачає близько 5 мільярдів євро щорічної допомоги для України, яка має витрачатися під контролем ЄС на розвиток конкретних секторів економіки.

Після Другої світової війни США розпочали програму з відновлення Європи, ця програма нині відома як «План Маршалла».