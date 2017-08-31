Лавров шкодує через рішення США закрити консульство Росії у Сан-Франциско

Голова МЗС Росії Сергій Лавров висловлює жаль через рішення США закрити російське консульство у Сан-Франциско. Про це він заявив 31 серпня під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, яка, за інформацією російської сторони, відбулася з ініціативи американців.

«Держсекретар зателефонував спеціально, щоб повідомити, що найближчим часом буде оголошено про додаткові обмеження діяльності російських дипломатичних представництв на території США. У відповідь міністр висловив жаль через ескалацію напруження у двосторонніх відносинах, початого не нами, і вказав, що у Москві уважно вивчатимуть оголошені американцями нові заходи, після чого буде повідомлено про нашу реакцію», – заявили у МЗС Росії.

У четвер США висловили вимогу, щоб Росія до 2 серпня закрила своє консульство у Сан-Франциско і два консульських об’єкти у Вашингтоні.

За словами офіційної представниці Держдепартаменту Гізер Науерт, це зроблено у відповідь на рішення Кремля скоротити американський дипломатичний корпус у Росії.

«Ми вважаємо, що таке рішення було безпідставним і шкідливим для відносин між нашими країнами», – мовиться у заяві Науерт.

28 липня МЗС Росії оголосило про скорочення до 455 осіб персоналу американських дипломатичних місій у Росії, включаючи технічних працівників, а також про заборону працівникам посольства США користуватися дачею і складським приміщенням в Москві.