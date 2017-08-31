США вимагають закриття російського консульства у Сан-Франциско до 2 вересня

США вимагають від Росії закрити консульство у Сан-Франциско і два консульських об’єкти у Вашингтоні і Нью-Йорку, повідомили 31 серпня у Державному департаменті.

За словами офіційної представниці Держдепартаменту Гізер Науерт, це зроблено у відповідь на рішення Кремля скоротити американський дипломатичний корпус у Росії.

«Ми вважаємо, що таке рішення було безпідставним і шкідливим для відносин між нашими країнами», – мовиться у заяві Науерт.

«Ми, у дусі паритету, вимагаємо, щоб російська влада закрила своє консульство у Сан-Франциско, консульську будівлю у Вашингтоні і Нью-Йорку. Це має відбутися до 2 вересня», – зазначила Гізер Науерт.

28 липня МЗС Росії оголосило про скорочення до 455 осіб персоналу американських дипломатичних місій у Росії, включаючи технічних працівників, а також про заборону працівникам посольства США користуватися дачею і складським приміщенням в Москві.