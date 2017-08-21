США зупиняють видачу віз громадянам Росії. Білоруси також постраждають

США вирішили з 23 серпня припинити процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії. Процедура буде відновлена в Москві з 1 вересня. В інших регіонах вона припинена на невизначений термін, повідомили в посольстві США в Росії. У диппредставництві цей крок пояснили заходами російської влади щодо обмеження чисельності співробітників американських дипломатичних місій у Росії, що своєю чергою було викликано, як пояснювали в Москві, новими американськими санкціями проти Росії

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Посольство США в Москві каже, що «всі неіміграційні операції» в представництвах США по цілій Росії будуть призупинені, починаючи з 23 серпня через обмеження на кількість американського дипломатичного персоналу, який працює в Росії, запроваджені Москвою раніше.

У заяві, оприлюдненій 21 серпня, посольство США в Москві повідомило, що видача віз поновиться «в значно менших масштабах» 1 вересня і що неіміграційні візи будуть видаватися після співбесід, проведених «лише у Москві».

Видачу віз в американських консульствах у Петербурзі, Єкатеринбурзі на Уралі та в далекосхідному Владивостоці буде «відкладено на невизначений час», повідомило посольство.

Рішення Росії щодо зменшення дипломатичної присутності США ставить під знак запитання серйозність намірів щодо покращення відносин

«Рішення Росії щодо зменшення дипломатичної присутності США ставить під знак запитання серйозність намірів щодо покращення відносин», – йдеться у заяві посольства США у Москві.

Черговий поворот у й без того складних відносинах

Крок США є останнім з низки, що їх робили обидві країни, відносини між якими сягнули найгіршого – як вони самі визнають – рівня з часів Холодної війни.

Тут і напруга через агресію Росії проти України, її роль у війні в Сирії, ставлення офіційної влади до російської опозиції, а також те, що американські спецслужби називають прихованою кампанією на замовлення президента Володимира Путіна, проведену через кібернапади та пропаганду під час американської виборчої кампанії 2016 року.

Після того, як Конгрес США ухвалив закон про запровадження нових санкцій проти Росії і зробив важчим для президента Дональда Трампа послаблення цих обмежувальних заходів, російське Міністерство закордонних справ висунуло вимогу 28 липня до Вашингтона щодо скорочення кількості американських дипломатів у Росії до 455 осіб до 1 вересня, говорячи, що саме такою є кількість російських дипломатів у США.

Путін пізніше пояснив, що США повинні скоротити 755 працівників із приблизно 1200 осіб у диппредставництвах – багато з яких є росіянами.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров розкритикував рішення США, стверджуючи, що крок щодо припинення видачі віз є спробою США підбурити невдоволення росіян урядом Путіна.

Лавров сказав, що дії США вписуються в «логіку тих, хто організовує кольорові революції», доводячи, що це є наміром спровокувати внутрішні протести в Росії проти політики Кремля.

Але він уникнув прямої критики Трампа, говорячи, що крок є наслідком «інерції адміністрації Обами» і дав зрозуміти, що Москва не буде призупиняти візові послуги в США.

Щодо наших контрзаходів, необхідно вивчити подробиці рішень, оголошених американською стороною. Я можу лише сказати, що ми не будемо робити таке ж із громадянами США

«Щодо наших контрзаходів, я вже казав, необхідно вивчити подробиці рішень, оголошених американською стороною, – сказав Лавров. – Я можу лише сказати, що ми не будемо робити таке ж із громадянами США».

Доповідь інспектора Держдепартаменту США від 2013 року вказувала, що в посольстві США в Москві, консульствах США у Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці працює 1279 співробітників, включно з 934 місцевими співробітниками, які є росіянами, і 301 дипломатом, які приїхали зі США.

США видали приблизно 171 тисячу неімміграційних віз в Росії за 2016 фінансовий рік, згідно з даними Держдепартаменту.

ТВІТ: На схемі в тисячах помаранчевим кольором позначені візи на в’їзд до США з бізнес-метою або туризм, а жовтим – інші неімміграційні візові категорії:

У своїй заяві посольство США в Москві сказало, що зможе тримати достатньою наповненість кадрами для «проведення необхідних частин нашої місії».

В заяві також говориться, що всі призначені співбесіди щодо отримання неімміграційних віз в Росії скасовуються і що всі бажаючі отримати візи США отримають спеціальні настанови як перепризначити свої візові інтерв’ю.

Білоруси також постраждають

Посольство США в Москві та американське консульство в Санкт-Петербурзі також більше не будуть приймати на розгляд нові подання на візи від мешканців Білорусі.

Натомість, громадяни Білорусі тепер мають подавати прохання про візові інтерв’ю до посольств США у Варшаві, Києві або Вільнюсі.

Лавров сказав, що такий крок має «чіткі політичні відтінки».

Білорусь має тісні зв’язки з Росією, але авторитарний президент Олександр Лукашенко намагається загравати і з Заходом.