США тимчасово зупиняють видачу неімміграційних віз у Росії

США вирішили з 23 серпня призупинити процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії. Процедура буде відновлена в Москві з 1 вересня. В інших регіонах вона припинена на невизначений термін, повідомили в посольстві США в Росії.

У диппредставництві цей крок пояснили заходами російської влади щодо обмеження чисельності співробітників американських дипломатичних місій у Росії.

28 липня МЗС Росії оголосило про скорочення до 455 осіб персоналу американських дипломатичних місій у Росії, включаючи технічних працівників, а також про заборону працівникам посольства США користуватися дачею і складським приміщенням в Москві.

Кремль назвав це відповіддю на ухвалення Конгресом США 27 липня закону про посилення санкцій проти Росії. У Державному департаменті США заявили, що рішення Кремля нічим не обґрунтоване.