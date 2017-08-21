Лавров: рішення США щодо віз є спробою викликати невдоволення громадян Росії діями влади

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляє, що рішення США тимчасово зупинити візові операції в Росії є спробою викликати невдоволення серед російських громадян діями їхнього уряду.

«Ця логіка відома, це логіка тих, хто організовує кольорові революції, і це інерція адміністрації Обами в чистому вигляді», – сказав міністр.

Він також заявив, що Росія не буде «зганяти злість» на американських громадян у відповідь на рішення США тимчасово припинити видачу американських неімміграційних віз росіянам.

Голова МЗС Росії заявив, що рішення американської сторони зараз вивчають, після чого влада Росії вирішить, як діяти у відповідь.

США вирішили від 23 серпня припинити процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії. Процедура буде відновлена в Москві з 1 вересня. В інших регіонах вона припинена на невизначений термін, повідомили в посольстві США в Росії.

У диппредставництві цей крок пояснили заходами російської влади щодо обмеження чисельності співробітників американських дипломатичних місій у Росії.

28 липня МЗС Росії оголосило про скорочення до 455 осіб персоналу американських дипломатичних місій у Росії, включаючи технічних працівників, а також про заборону працівникам посольства США користуватися дачею і складським приміщенням в Москві.

Кремль назвав це відповіддю на ухвалення Конгресом США 27 липня закону про посилення санкцій проти Росії. У Державному департаменті США заявили, що рішення Кремля нічим не обґрунтоване.