Прокуратура підозрює мера Ірпеня у недбалості, через що загинула людина

Прокурора Київської області повідомила про підозру меру Ірпеня Володимиру Карплюку у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого загинула людина, ще одна отримала травми.

«Карплюк у 2011 році, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сарафан» і будучи особою, яка зобов’язана дотримуватися правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, достовірно знаючи, що вказане товариство не має ліцензії на будівельну діяльність та дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою при виконанні будівельно-монтажних робіт, умисно порушив вимоги правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду», – мовиться у повідомленні прокуратури Київщини.

«Завдяки своїм корупційним зв’язкам і користуючись безпорадним станом потерпілих заробітчан з Рівненщини, тривалий час Карплюку вдавалося уникнути кримінальної відповідальності», – зазначили у прокуратурі.

Санкція статті, за якою обвинувачують Карплюка, передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 8 років.