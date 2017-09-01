У ЄС назвали вступ в дію Угоди про асоціацію з Україною «святом для європейського континенту»

Європейські посадовці схвально оцінили вступ в дію Угоди про асоціацію України і ЄС від 1 вересня. Про це йдеться прес-релізі зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

Так, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав набрання чинності угодою «святом для європейського континенту».

«Угода про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, є основним інструментом зближення України і ЄС: вона сприяє більш глибоким політичним і сильнішим економічним зв’язкам, а також повазі до спільних європейських цінностей. Угода забезпечує основу для модернізації торговельних відносин і економічного розвитку України шляхом відкриття ринків і гармонізації законів відповідно до стандартів і положень ЄС та міжнародних норм», – заявив Юнкер.

Він висловив вдячність всім, завдяки кому Угода стала можливою.

«Тим, хто стояв на Майдані, і тим, хто працює тяжко, щоб реформувати країну», – додав Юнкер.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні висловила задоволення про досягнення того, над чим ЄС і Україна працювали в останні роки.

«Це означає більш тісні зв’язки між нашими громадянами, великі ринки і більше можливостей для бізнесу та підприємців, розширення обміну досвідом, інформацією та досвідом. Це показує, що ми поділяємо ті ж цілі і що український народ може розраховувати на підтримку і співпрацю Європейського союзу на довгі роки», – сказала Моґеріні.

Комісар ЄС із питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган зазначив, що вже зараз можна побачити перші конкретні результати реалізації Угоди про асоціацію.

«Експорт України в ЄС збільшився, а ЄС підтвердив свою позицію в якості першого торгового партнера України. Недавні реформи в Україні були безпрецедентними, в той час як більша частина роботи залишається, зокрема боротьба з корупцією, яка повинна бути продовжена», – додав він.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко, вітаючи набрання чинності в повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, заявив, що лише за 6 місяців року зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22 %, і майже 40 % торгівлі припадає саме на Європейський союз.

«Відбулася історична зміна географічної структури українського експорту на користь збільшення його обсягів до країн ЄС. Це вже незворотні процеси інтеграції української економіки до ринку Євросоюзу», – заявив Петро Порошенко.

Сьогодні вступила в силу Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом і завершує чотирирічний процес політичних кроків довкола цього документа. Багато норм Угоди були застосовані іще з 2014 року, але повний вступ в дію забезпечує більш тісну співпрацю між Брюсселем і Києвом в таких сферах, як зовнішня політика, торгівля, правосуддя, освіта, наука, технології тощо.