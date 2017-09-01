Генпрокуратура відмовилась видати Росії грузинського добровольця Церцвадзе – адвокат

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Генеральна прокуратура України відмовилась задовольнити запит Росії на екстрадицію добровольця, громадянина Грузії Гії Церцвадзе. Відповідний документ продемонструвала журналістам його адвокат Ксенія Проконова.
Адвокат додала, що зазвичай в аналогічних ситуація Україна погоджувалась на екстрадицію.
«Це означає, що, по-перше, ми створили прецедент: не видали державі, з якою триває війна, громадянина, який воював на боці України. А друге – він тепер може нормально, легально перебувати на території України: жити, працювати, продовжувати те, заради чого він приїхав», – сказала Проконова.
Захист Церцвадзе планує подавати його документи на набуття українського громадянства. Ксенія Проконова прогнозує, що процес може тривати близько року.
Гія Церцвадзе додав, що планує повернутися в зону АТО та надалі захищати Україну.
15 січня 2017 року Гію Церцвадзе затримали в київському аеропорту «Жуляни», коли той повертався з Грузії до України. Слідчий комітет Російської Федерації вимагав його екстрадиції через підозру у скоєнні навмисного вбивства і замаху на вбивство ще в 2003 році в Сочі.
26 січня Гія Церцвадзе вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО, де, за рішенням Солом'янського районного суду Києва, перебував під тимчасовим арештом. Постанову про звільнення Гії Церцвадзе з-під варти підписав прокурор.
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