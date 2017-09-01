Суд у Києві переніс засідання у справі Одинцова, звинуваченого в дезертирстві

Дарницький районний суд Києва переніс на 19 вересня засідання у справі колишнього військовослужбовця Збройних сил України, фігуранта «справи кримських дезертирів» Максима Одинцова.

Як повідомили в канцелярії суду, засідання перенесли через те, що 1 вересня в суд не з’явився адвокат обвинуваченого.

На минулому засіданні, яке відбулося 8 серпня, суд продовжив термін арешту Одинцову до 6 жовтня.

Максима Одинцова і його товариша по службі Олександра Баранова затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом у «буферній зоні» поруч із пропускним пунктом «Чонгар». СБУ заявляє, що обоє кримчан у 2014 році перейшли з української армії в російську, чим порушили дві статті Кримінального кодексу України – скоїли держзраду і дезертирство.

Процес у справі почався в Києві 7 лютого. Справу Максима Одинцова слухають у Дарницькому райсуді Києва, Баранова – в Подільському райсуді. Захист клопотав про об’єднання двох справ в одну, проте суд відмовив.