Асоціація тваринників: в Україні спалах АЧС завдав понад мільярд гривень збитків

В Асоціації тваринників заявляють, що в Україні спалах африканської чуми свиней (АЧС) завдав понад мільярд гривень збитків.

«Справа насамперед у неефективних державних заходах з подолання епідемії, які вже коштували сотень тисяч поголів’я і понад мільярда гривень збитків, втрати доступу до міжнародних ринків і різкого зростання ціни на свинину для населення», – йдеться в повідомленні.

В асоціації зауважують, що держава не проводить ефективної роботи з депопуляції диких свиней (оскільки дикий кабан є розносником чуми), як, наприклад, це роблять в Естонії чи Латвії.

«У нас немає чіткого регульованого підходу до депопуляції диких тварин, як це повинно бути в реальності. Тобто, Державне агентство лісових ресурсів України за вказівкою МінАПК повинно створювати мисливські бригади на місцях, до складу яких включалися б районні інспектори ветмедицини, представники органів місцевого самоврядування, поліції, управління ДСНС, мисливці та єгері. Таким чином відстріл тварин чітко б контролювався і про кожну хвору тварину негайно ставало б відомо», – додають в асоціації.

Хоча, зауважують в Асоціації тваринників, лише відстрілом ситуацію не вирішити, а має бути комплексний урядовий підхід до боротьби з АЧС.

За даними Держпродспоживслужби, випадки АЧС зафіксовані були зафіксовані в Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Харківській і Закарпатській областях.

Африканська чума свиней – вiрусне захворювання свійських i диких свиней. Воно передається при прямому контакті хворих i здорових тварин.