Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Лютий 2019, Київ 20:45
Відео

Французькі військові заб'ють 600 кабанів заради боротьби з чумою, яка рухається зі Східної Європи – відео

Французькі військові заб'ють 600 кабанів заради боротьби з чумою, яка рухається зі Східної Європи – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Влада Франції вирішила убезпечити себе від африканської чуми свиней, кілька випадків якої були виявлені у диких кабанів на території Бельгії. На кордоні двох країн створять буферну зону, а 600 голів цих парнокопитних, які проживають на цій території, – відстрілять. В даний час великі спалахи захворювання зафіксовані в Східній Європі і Китаї, звідки вони через Монголію рухаються на Алтайський край. Всім постраждалим регіонам заборонено експортувати свинину. З санкціями вже стикнулася і Бельгія, хоча жодного випадку виявлення вірусу на фермах тут поки не було. (Відео Reuters)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG