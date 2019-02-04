Французькі військові заб'ють 600 кабанів заради боротьби з чумою, яка рухається зі Східної Європи – відео

Влада Франції вирішила убезпечити себе від африканської чуми свиней, кілька випадків якої були виявлені у диких кабанів на території Бельгії. На кордоні двох країн створять буферну зону, а 600 голів цих парнокопитних, які проживають на цій території, – відстрілять. В даний час великі спалахи захворювання зафіксовані в Східній Європі і Китаї, звідки вони через Монголію рухаються на Алтайський край. Всім постраждалим регіонам заборонено експортувати свинину. З санкціями вже стикнулася і Бельгія, хоча жодного випадку виявлення вірусу на фермах тут поки не було. (Відео Reuters)