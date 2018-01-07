У Росії погрозили вийти з СОТ у разі програшу арбітражу за позовом ЄС на мільярди євро

У Росії погрозили виходом цієї країни зі Світової організації торгівлі в разі програшу арбітражного процесу в цій організації за позовом Європейського союзу на суми в мільярди євро через обмеження на імпорт до Росії свинини з ЄС.

Як сказав російському агентству «РІА Новості» перший заступник голови економічного комітету Ради федерації, верхньої палати парламенту Росії, Сергій Калашников, у разі задоволення позову Євросоюзу «ми, напевне, будемо змушені обмежити свою участь у СОТ, можливо, й повністю».

Інший російський діяч, перший заступник голови міжнародного комітету Ради федерації Володимир Джабаров, теж сказав цьому ж агентству, що претензії в СОТ ставлять під сумнів необхідність участі Росії в цій організації.

Він також заявив, що в разі визнання вимог ЄС законними Росія має відмовитися виконувати їх, бо таке рішення «не може бути виконане на шкоду російській економіці».

Раніше 7 січня російське державне агентство «ТАСС» із посиланням на прес-службу СОТ підтвердило повідомлення преси, що Європейський союз подав 3 січня на Росію скаргу до арбітражного органу Світової організації торгівлі через російську заборону на імпорт до Росії живих свиней і продукції свинарства.

Днями європейське видання Politico повідомляло, що Євросоюз посилює тиск на Росію в битві взаємних санкцій і наприкінці грудня подав до СОТ документ із конкретизацією своїх вимог щодо російської заборони на імпорт свинини, вперше запровадженої в січні 2014 року: по 1,4 мільярда євро за кожен рік чинності заборони плюс 15 відсотків із невідшкодованих сум до моменту повного відшкодування. Йдеться про те, що в разі схвалення вимог ЄС ці кошти мають стягуватися не одноразово як штраф, а у вигляді додаткових тарифів на російські товари в тих випадках, коли ці товари за чинними нормами мали б ввозитися до ЄС безмитно.

Видання нагадало, що ця російська заборона була запроваджена за кілька місяців до початку ширших політично мотивованих санкцій Росії, які Москва наклала у відповідь на пакет санкцій Євросоюзу від липня 2014 року через дії Росії проти України. Це російське політичне ембарго забороняє ввезення всіх свіжих продуктів харчування з країн ЄС.

Росія, наклавши свою первісну заборону, заявляла, що забороняє ввезення свинини з усього Євросоюзу через наявність африканської чуми свиней у Польщі й Литві. Європейський союз заявив, що така широка заборона непропорційна. У Литві до того ж поскаржилися, що африканська чума свиней квітне в самій Росії, і до Литви й Польщі її вочевидь занесли саме з Росії дикі кабани, які переходять кордон.

Відтак минулого року, написало видання, СОТ ухвалила, що дії Росії, які завдали тяжких втрат свинарству в Данії, Німеччині й Нідерландах, незаконні. У грудні 2017 року російські ветеринарні органи врешті повідомили, що первісну заборону від січня 2014 року скасували. Але ЄС скаржиться, що фактично ця заборона діє далі, тепер уже в рамках російського продовольчого ембарго.

Європейський союз, а також США, інші країни «Групи семи» і ще деякі держави від липня 2014 року почали запроваджувати санкції проти Росії через її агресію проти України і відтоді багато разів продовжували і розширювали їх. Росія у відповідь у серпні 2014 року запровадила своє ембарго на ввезення фруктів, овочів, молочної і м’ясної продукції з країн, які застосували санкції проти Москви, зокрема з країн Євросоюзу. Це ембарго Москва відтоді теж продовжує щороку.