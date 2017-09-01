МЗС Білорусі очікує від Києва роз’яснень щодо нових правил в’їзду іноземців до України

Міністерство закордонних справ Білорусі відстежує ухвалені в Україні рішення щодо в’їзду іноземців, речник МЗС Дмитро Мирончик.

«Ми відстежуємо дискусію та ухвалені українською стороною рішення щодо в’їзду іноземців», – сказав Мирончик, якого цитує прес-служба дипломатичного відомства Білорусі.

Він додав, що наразі офіційно українська сторона «ні про що не повідомляла».

«Але ми виходимо з того, що відповідна інформація надійде завчасно. Обмін такою інформацією передбачений двосторонньою угодою про безвізові поїздки», – зауважив речник МЗС Білорусі.

Сьогодні президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО щодо посилення контролю за в’їздом в Україну. Згідно з указом президента, уряд має опрацювати у двомісячний строк механізм запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцям щодо в’їзду в Україну; здійснення в’їзду-виїзду з України іноземців, в тому числі громадян Росії, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій.