Кабмін має внести Росію до переліку держав міграційного ризику – указ

Кабінет міністрів має внести Росію до переліку держав міграційного ризику. Це передбачає указ президента України, яким введено в дію рішення РНБО щодо посилення контролю за в’їздом в Україну.

Згідно з указом, уряд також має опрацювати у двомісячний строк механізм запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцям щодо в’їзду в Україну; здійснення в’їзду-виїзду з України іноземців, в тому числі громадян Росії, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій.

Уряду також доручено сприяти удосконаленню законодавству стосовно порядку реєстрації місця проживання/перебування на території України іноземців, у тому числі громадян Росії, та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику або в’їхали в Україну з території таких держав.

Президент України Петро Порошенко заявив про запровадження з 1 січня 2018 року правил перетину кордону для громадян з країн, які становлять ризики для України, за біометричними паспортами.

У липні секретар РНБО Олександр Турчинов після засідання ради повідомив, що,відповідно доухвалених рішень, не пізніше ніж до початку наступного року, а можливо, й раніше для іноземців на кордонах України має запрацювати біометричний контроль, а для громадян Росії також мають запровадити обов’язкові вимоги попередньої реєстрації поїздки. Натомість у Росії розкритикували ці наміри України.