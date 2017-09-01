685 цивільних загинули в Іраку і Сирії через авіаудари коаліції

Через авіаудари сил коаліції на чолі зі США із серпня 2014 року в Іраку і Сирії загинули 685 цивільних. В оприлюдненій 1 серпня заяві коаліції підтверджена випадкова загибель понад 60 цивільних у липні цього року.

Американські військові розслідують ще 455 повідомлень щодо випадкових жертв авіаударів і артилерії союзників.

Сили коаліції завдають ударів по позиціях угрупування «Ісламська держава», яке захопило влітку 2014 року значні території Сирії й Іраку.

ООН та інші міжнародні організації покладають відповідальність за загибель мирних жителів на всі сторони конфлікту у цих країнах.