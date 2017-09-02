У США російські дипломати не допустили пожежників до консульства

Співробітники російського консульства в американському місті Сан-Франциско не допустили пожежників на територію дипломатичної місії. Пожежники прибули за викликом місцевих жителів, котрі зауважили дим над будівлею. Співробітник консульства пояснив відмову допустити пожежників тим, що відбувається «спалювання в каміні непотрібних речей».

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила 1 вересня, що спецслужби США планують обшуки у російському консульстві у Сан-Франциско.

«Йдеться про вторгнення до консульської установи і житла дипломатичних працівників, причому їх самих виставляють геть, щоб не заважали агентам ФБР», – додала Марія Захарова.

У Держдепартаменті одразу не повідомили, чи планує влада США якісь обшуки на території дипломктичних представіництв. На запит Радіо Свобода в американському відомстві відповіли, що заява США щодо закриття консульства у Сан-Франциско з 2 вересня означає, що Росія більше не зможе використати будівлю «для дипломатичних, консульських або житлових цілей».

Раніше 1 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде жорстко відповідати на недружні кроки Вашингтона, хоча і не хоче сваритися зі США і готова до конструктивної взаємодії.

Напередодні США зажадали від російського уряду закрити консульство Росії в Сан-Франциско, а також скоротити дипломатичну присутність Росії у Вашингтоні і Нью-Йорку. США заявили, що ця вимога має бути виконана до 2 вересня.

Нинішній крок адміністрації США став відповіддю на недавню вимогу російської влади до Сполучених Штатів. У липні Москва наполягла на скороченні американського персоналу в Росії на 755 осіб. Москва обґрунтувала цей крок рішенням Конгресу США ухвалити закон про нові антиросійські санкції.