Захарова: спецслужби США планують обшуки російського консульства у Сан-Франциско

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявляє, що спецслужби США планують обшуки у російському консульстві у Сан-Франциско.

«Американські спецслужби планують 2 вересня провести обшук у генеральному консульстві у Сан-Франциско, зокрема у квартирах співробітників, які проживають у його будинку і мають імунітет, для цього наказали, щоб вони і їхні родини, включаючи малолітніх і навіть грудних дітей, на 10-12 годин покинули приміщення», – мовиться у заяві Захарової.

«Йдеться про вторгнення до консульської установи і житла дипломатичних працівників, причому їх самих виставляють геть, щоб не заважали агентам ФБР», – додала Марія Захарова.

У Вашингтоні наразі цієї заяви не коментували.

Раніше 1 вересняміністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде жорстко відповідати на недружні кроки Вашингтона, хоча і не хоче сваритися зі США і готова з до конструктивної взаємодіяти.

Напередодні США зажадали від російського уряду закрити консульство Росії в Сан-Франциско, а також скоротити дипломатичну присутність Росії у Вашингтоні і Нью-Йорку. США заявили, що ця вимога має бути виконана до 2 вересня.

Нинішній крок адміністрації США став відповіддю на недавню вимогу російської влади до Сполучених Штатів. У липні Москва наполягла на скороченні американського персоналу в Росії на 755 осіб. Москва обґрунтувала цей крок рішенням Конгресу США ухвалити закон про нові антиросійські санкції.