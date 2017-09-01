Лавров: Росія відповість на вимогу США щодо диппредставництв після того, як вивчить її

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Москва розглядає вимогу США закрити три дипломатичних місії у Сполучених Штатах і невдовзі дасть відповідь.

«Ми отримали детальний документ лише вчора ввечері. Зараз ми його вивчаємо і дамо відповідь, як тільки закінчимо вивчення», – сказав Лавров 1 вересня.

Російський міністр звинуватив США в обміні каральними дипломатичними заходами, але уникнув звинувачення на адресу американського президента Дональда Трампа чи його адміністрації, заявивши, що Росія хоче поліпшення відносин.

Напередодні США зажадали від російського уряду закрити консульство Росії в Сан-Франциско, а також скоротити дипломатичну присутність Росії у Вашингтоні і Нью-Йорку. США заявили, що ця вимога має бути виконана до 2 вересня.

Нинішній крок адміністрації США став відповіддю на недавню вимогу російської влади до Сполучених Штатів. У липні Москва наполягла на скороченні американського персоналу в Росії на 755 осіб. Москва обґрунтувала цей крок рішенням Конгресу США ухвалити закон про нові антиросійські санкції.