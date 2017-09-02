Футбольна збірна України перемогла в Харкові команду з Туреччини

У Харкові збірна України з футболу перемогла у матчі зі збірною Туреччини з рахунком 2-0.

Обидва голи у ворота суперників забив Андрій Ярмоленко.

Президент України Петро Порошенко привітав збірну України з перемогою.

Це був важливий для обох команд поєдинок сьомого туру відбірного турніру чемпіонату світу.

На чемпіонат світу, який влітку 2018 року прийматиме Росія, напряму потрапляє переможець групи, а друга команда зіграє стикові поєдинки з віце-лідером однієї з інших груп. Всього груп у Європі дев’ять, тож одразу поза відбором залишиться одна з других команд.