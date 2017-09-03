Військові повідомили про незначне загострення становища на фронті

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що впродовж дня становище в районі проведення АТО дещо загострилось: від півночі до 18-ї години бойовики 17 разів обстріляли позиції українських сил.

Втрат серед українських військових за цей час немає, мовиться в повідомленні.

При цьому військові запевнили, що становище лишалося контрольованим українською армією.

Обстріли, в тому числі і з застосуванням мінометів калібру 120 міліметрів, відбулися, за повідомленням, біля сіл Гнутова, Талаківки, Водяного і Павлополя неподалік Маріуполя, біля Зайцева на околиці окупованої Горлівки, а також по Авдіївській промзоні і шахті «Бутівка» неподалік.

«Враховуючи, що всі обстріли були хаотичними і не становили загрози життю українських військових, а також суворо дотримуючись мирних домовленостей, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали», – мовиться в повідомленні.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило і утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили. Ще зранку там заявляли про один ранковий обстріл українськими військовими з танків і артилерії калібру 152 міліметри й мінометів калібру 120 міліметрів їхніх позицій у селі Безіменному. Даних про їхніх потерпілих тоді ще не було, нових повідомлень бойовики не робили.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини не подавали їхніх заяв про становище на фронті за неділю. Попередніми днями вони теж звинувачували в обстрілах війська українського уряду. Це угруповання лише в неділю оприлюднило наказ своїм бойовикам дотримуватися припинення вогню з попередженням про покарання за порушення, аж до звільнення.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.