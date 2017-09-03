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04 Вересень 2017, Київ 02:04
Новини | Міжнародні

ООН: понад 70 тисяч мусульман-рохінджа втекли з М’янми від насильства

Сотні біженців-рохінджа, затримані прикордонниками Бангладеш після незаконного перетину кордону цієї країни, 31 серпня 2017 року

Близько 73 тисяч представників народності рохінджа, мусульман за вірою, втекли від насильства на заході М’янми до сусідньої Бангладеш, повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців.

Як заявила речниця управління Вівіян Тан, до втечі їх змусив новий спалах насильства, що почався у штаті Ракхайн на заході М’янми понад тиждень тому, 25 серпня.

Біженці рохінджа чекають на вхід до тимчасового табору для біженців у Бангладеш, 30 серпня 2017 року
Біженці рохінджа чекають на вхід до тимчасового табору для біженців у Бангладеш, 30 серпня 2017 року

Силовики М’янми і представники народності рохінджа звинувачують одне одного в жорстокостях.

За даними військових М’янми, в сутичках останніх днів загинули майже 400 людей, більшість із них – бойовики-рохінджа.

Біженці ж заявляють, що силовики М’янми і юрби населення інших етнічних груп (за вірою вони головно буддисти) нападали на цивільних мусульман, палили їхні домівки і виганяли зі штату Ракхайн.

На згарищі в одному з сіл рохінджа на півночі штату Ракхайн, 31 серпня 2017 року
На згарищі в одному з сіл рохінджа на півночі штату Ракхайн, 31 серпня 2017 року

Правозахисна організація Human Rights Watch зі США оприлюднила свіжий супутниковий знімок, на якому, за словами правозахисників, видно понад 700 спалених будинків в одному з сіл рохінджа.

Криваві сутички в регіоні спалахують час від часу з 2012 року, коли вони вперше стали масовими і спричинили втечу понад 100 тисяч рохінджа до таборів для внутрішньо переміщених осіб.

Біженці-рохінджа в черзі по харчову допомогу в таборі для біженців у Бангладеш, 30 серпня 2017 року
Біженці-рохінджа в черзі по харчову допомогу в таборі для біженців у Бангладеш, 30 серпня 2017 року

Люди народності рохінджа (рохінґа), переважно мусульмани за вірою, є, за даними фахівців, нащадками однієї з етнічних груп бенгальців-мусульман із території, що нині складає державу Бангладеш, які переселялися до Ракхайну протягом останніх кількох століть. Їхню мову визначають як один із діалектів бенгальської. Самі рохінджа твердять, що є споконвічними мешканцями частини Ракхайну, раніше відомого як Аракан.

Біженці рохінджа перекидають речі через загорожу на кордоні М’янми з Бангладеш, 29 серпня 2017 року
Біженці рохінджа перекидають речі через загорожу на кордоні М’янми з Бангладеш, 29 серпня 2017 року

Попередні військові режими М’янми, тоді відомої на Заході як Бірма, позбавили всіх представників народності рохінджа громадянства, а з ним і всіх громадянських прав, і намагалися змусити їх емігрувати з країни, вважаючи їх чужими. Тяжке соціальне становище стало ґрунтом для розвитку ісламського екстремізму серед цієї народності. Насильство, до якого вдавалися екстремісти-рохінджа останніми роками, призвело й до радикалізації їхніх сусідів, переважно носіїв буддизму, яких, зі свого боку, почали підбурювати націоналістичні буддистські організації. Останнім часом до насильства в регіоні вже вдаються обидві сторони.

Родина вимушеної переселенки-ракхайнки, що мусила втекти від насильства з боку рохінджа, 30 серпня 2017 року
Родина вимушеної переселенки-ракхайнки, що мусила втекти від насильства з боку рохінджа, 30 серпня 2017 року

При цьому втікачів-рохінджа вкрай нерадо приймають і на їхній прабатьківщині, в Бангладеш, і в інших мусульманських країнах.

На Заході конфлікт у штаті Ракхайн нерідко представляють як міжрелігійний, виставляючи мусульман-рохінджа як невинних жертв буддистів, переважно ракхайнської народності. Тим часом в інших місцях М’янми також живе багато мусульман, і відносини між ними й буддистами переважно спокійні – хоча останнім часом, після тривалого перебігу конфлікту в Ракхайні, напруженість стала виникати й там.

Біженці рохінджа, що незаконно перебралися до Бангладеш, плачуть: їх затримали і не пускають далі прикордонники, 28 серпня 2017 року
Біженці рохінджа, що незаконно перебралися до Бангладеш, плачуть: їх затримали і не пускають далі прикордонники, 28 серпня 2017 року

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