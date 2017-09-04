Осінь реформ: за які законопроекти першочергово візьметься Верховна Рада? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Українська армія – 30-а у світовому рейтингу. Чи достатньо цього, щоб перемогти Путіна? Осінь реформ: за які законопроекти першочергово візьметься Верховна Рада? Сміттєве питання: чи здатна Україна з нового року по-європейськи переробляти відходи?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюх і народний депутат (фракція «Народний фронт»), колишній комбат Андрій Тетерук; народні депутати Валерій Карпунцов (фракція БПП) і Віталій Сташук (фракція «Народний фронт»); голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко і заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк.