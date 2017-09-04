Росія вимагає у США повернення будівель дипломатичних установ

Росія закликає Сполучені Штати повернути будівлі російських дипломатичних установ, які, стверджує Москва, американська влада «захопила» в Сан-Франциско та Вашингтоні. У поширеній 3 вересня заяві МЗС Росії такі дії названі «відверто ворожим актом».

«Ми закликаємо американську владу… негайно повернути російські дипломатичні об'єкти. В іншому разі США нестимуть усю відповідальність за постійну деградацію відносин між нашими країнами», – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Адміністрація США одразу не відреагувала на нові заяви Москви. Але американські чиновники кажуть, що Сполучені Штати не вжили жодних неправомірних дипломатичних або юридичних заходів, коли наказали російським дипломатам залишити консульство в Сан-Франциско, а також дві інші дипломатичні будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку, які до 2 вересня використовувалися як торговельні представництва.

Москва в серпні запропонувала США скоротити дипломатичний персонал у Росії до 455 до 1 вересня, президент Володимир Путін тоді ж заявив, що це означає скорочення 755 співробітників. До таких дій Росія вдалася у відповідь на нові санкції США через російську агресію в Україні.