Парубій: завтра у Раді розглядатимуть освітню реформу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що завтра, 5 вересня, депутати розглядатимуть освітню реформу.

«Завтра ми розпочнемо нашу роботу з реформи освіти. Я готовий до того, що розгляд законопроекту з реформи освіти може тривати цілий день. Тим не менше, якщо ми зможемо завершити це швидше, ми завтра будемо мати шанс розглянути ще й закон про кібербезпеку», – заявив Парубій після погоджувальної ради.

За його словами, у четвер, 7 вересня, Рада має розглянути зміни до кодексів, які стосуються судової реформи.

Він зазначив, що депутати цієї осені мають розглянути зміни до законодавства щодо освітньої реформи, завершення судової реформи, пенсійної, медичної реформа.

Нова сесія Верховної Ради розпочнеться 5 вересня. Раніше Парубій повідомляв, що президент України Петро Порошенко може звернутися до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни в перший день нової сесії.