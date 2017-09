Єльченко: Київ наполягає на розслідуванні в ООН щодо розвитку ракетного потенціалу КНДР

Представник України в ООН Володимир Єльченко заявляє, що Україна виступає за проведення розслідування того, завдяки яким країнам Північна Корея змогла розвинути свій ракетний потенціал. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Ми в контексті нової резолюції будемо виступати, що Рада безпеки ООН має ініціювати якесь нове розслідування того, завдяки яким країнам Північна Корея змогла до такого рівня розвинути свій ядерний і ракетний потенціал», – сказав він.

При цьому Єльченко зауважив, що в Радбезі ООН немає офіційних претензій до Києва, також не обговорюється стаття The New York Times щодо ймовірного зв’язку успіху КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет і України.

«Ми обговорювали це питаннязі своїми колегами у Раді безпеки. Вони вважають, щоце регулярна «качка», ніхто офіційних звинувачень наадресу України не висловлював – всі виходять з того, що це не підтверджено», – наголосив він.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Пізніше той, однак, заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів до КНДР. Крім того, в його дослідженні йшлося про те, що джерелом двигуна могла бути «Росія і/або Україна»; американська газета винесла в заголовок лише Україну і присвятила саме їй головну увагу.

Українська сторона заперечила наведені в статті дані. Зокрема, українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» зауважило, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності». У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

Уранці 3 вересня в Північній Кореї заявили, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету.