У світі шириться протест проти переслідування рохінджа в М’янмі

У світі шириться протест проти насильства щодо етнічної групи рохінджа в М’янмі, мусульманські держави заявляють, що вимагатимуть від ООН вжити заходів після повідомлень про загибель понад 400 людей.

Іран 4 вересня назвав насильство, що спонукало втечу майже 90 тисяч рохінджа до сусідньої країни Бангладеш, «етнічною чисткою», Туреччина вважає це «геноцидом».

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф підтримав заклик президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана щодо розгляду проблеми у вересні на Генеральній асамблеї ООН. У мережі Twitter Заріф засудив «глобальне мовчання про продовження насильства проти мусульман рохінджа» і додав, що «міжнародні дії важливі для запобігання подальшій етнічній чистці».

Також 4 вересня відбулися масові протести проти переслідування рохінджа в Індонезії та російському регіоні Чечні.

У М’янмі, більшість якої складають буддисти, етнічна група рохінджа, яка сповідує в основному іслам, заявляє про переслідування з боку влади. Близько 73 тисяч представників народності втекли від насильства на заході країни до сусідньої Бангладеш, повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців.

Криваві сутички в регіоні спалахують з 2012 року, коли вони вперше стали масовими і спричинили втечу понад 100 тисяч рохінджа до таборів для внутрішньо переміщених осіб.

Водночас в інших місцях М’янми також живе багато мусульман, і відносини між ними й буддистами переважно спокійні – хоча останнім часом, після тривалого перебігу конфлікту з рохінджа, напруженість стала виникати й там.