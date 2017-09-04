Росія: У Грозному мітингують на підтримку мусульман М’янми

Кілька тисяч людей вийшли на мітинг поблизу мечеті «Серце Чечні» у центрі Грозного, повідомляє російська служба Радіо Свобода. За даними джерел одного з проектів Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», однак, місцевих зобов’язали прийти на акцію.

За останні кілька днів голова Чечні Рамзан Кадиров кілька разів засуджував бездіяльність ООН у питані щодо етнічної групи рохінджа у М’янмі.

Напередодні акції на підтримку мусульман М’янми відбулися у Москві та Махачкалі (Дагестан).

У М’янмі, більшість якої складають буддисти, етнічна група рохінджа, яка сповідує, в основному, іслам, заявляє про переслідування з боку влади. Близько 73 тисяч представників народності втекли від насильства на заході країни до сусідньої Бангладеш, повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців. За останній тиждень жертвами сутичок із силовиками стали понад 4 сотні людей.

Криваві сутички в регіоні спалахують з 2012 року, коли вони вперше стали масовими і спричинили втечу понад 100 тисяч рохінджа до таборів для внутрішньо переміщених осіб.

Водночас, в інших місцях М’янми також живе багато мусульман, і відносини між ними й буддистами переважно спокійні – хоча останнім часом, після тривалого перебігу конфлікту в Ракхайні, напруженість стала виникати й там.

У російському МЗС заявили, що «уважно стежать» за ситуацією у М’янмі і закликають сторони повернутися до налагоджування діалогу.