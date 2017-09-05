У будівлі управління Нацполіції в Запорізької області тривають обшуки – поліція

Працівники Генпрокуратури у вівторок проводять слідчі дії у приміщеннях Головного управління Нацполіції у Запорізькій області. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі поліції регіону.

«Працює Генеральна прокуратура України у рамках провадження, відкритого у 2013 році. Наразі це вся інформація», – повідомила речник Нацполіції у Запорізькій області Катерина Людвик.

Слідчі дії тривають. Інформації від Генпрокуратури про деталі обшуку наразі немає.

За непідтвердженими даними запорізьких ЗМІ, силовики проводять також обшуки вдома у одного з помічників очільника Нацполіції Запорізької області.

На початку серпня Служба безпеки України проводила обшуки у міській раді Запоріжжя. Тоді, за даними силовиків, в будівлі виявили несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження.