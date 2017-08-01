СБУ: у мерії Запоріжжя виявили несертифіковані системи спостереження

Служба безпеки України заявляє, що під час обшуків у міській раді Запоріжжя виявили несертифіковані системи аудіо й відео спостереження, які направили на експертизу. СБУ повідомила про це 1 серпня за підсумками проведених обшуків, метою яких було «виявлення та фіксація каналів збирання й передачі стороннім особам службової інформації з обмеженим доступом».

«Обшуки проводились з дотриманням вимог чинного процесуального законодавства України, у в рамках кримінального провадження відкритого за статтею 359 Кримінального кодексу України, за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації… Під час досудового слідства буде встановлено ініціаторів та мету встановлення систем спостереження у адміністративних приміщеннях органу місцевого самоврядування, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в СБУ підтвердили проведення обшуків у запорізькій мерії, але подробиць справи не розголошували.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявляє, що працівники Служби безпеки України проводять обшуки у будівлі мерії з метою виявлення і вилучення камер, веб-камер й інших засобів, через які здійснювались негласний збір і передача інформації з адмінбудівлі до тимчасово непідконтрольну Україні територію.