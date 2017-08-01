У мерії Запоріжжя СБУ шукає незаконні засоби зв’язку – міський голова

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявляє, що працівники Служби безпеки України проводять обшуки у будівлі мерії з метою виявлення і вилучення камер, веб-камер й інших засобів, через які здійснювались негласний збір і передача інформації з адімнбудівлі до тимчасово непідконтрольну Україні територію.

«У стінах міської влади працюють люди, які дійсно щось роблять для нашого міста Запоріжжя і не просто роблять, а дійсно займаються справами для того, щоб в місті Запоріжжі у в всій Україні було стабільне життя. Те, що сказано, що тут працюють якісь сепаратисти, мабуть, комусь на сьогоднішній день вигідно – дестабілізувати ситуацію і дійсно сколихнути місто Запоріжжя. Я не знаю, що хоче сказати СБУ. Але воно сьогодні прийшло, щоб знайти якісь камери, якісь системи спостереження чи передачі якогось зв’язку. Що сказано в ухвалі? Що в нічний час кудись, щось передається в «ДНР/ЛНР». На сьогодні нікому не висунуто обвинувачення», – сказав 1 серпня міський голова Запоріжжя під час спілкування з журналістами.

У СБУ факт обшуків підтверджують, однак деталі справи не розголошують.

27 липня голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль заявив про підготовку «масштабних активних дій, спрямованих на підтримку насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або кордону України, а також фінансування зазначених дій». За його словами, зокрема, із залученням різних джерел у владних колах використовуються різні шляхи збору й передачі інформації службового характеру.