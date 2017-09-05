Рада підтримала спрощення видачі ліцензій для мовлення на Крим і Донбас

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект, який спрощує видачу ліцензій на тимчасове мовлення в зоні проведення антитерористичної операції і в анексованому Криму.

За законопроект № 5547 «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції і прикордонних районах України» проголосували 267 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Як пояснила з трибуни Верховної Ради України глава комітету зі свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, цей законопроект спростить отримання ліцензій, «щоб районні центри не приїжджали до Києва, не платили ліцензійний збір, але щоб вони просто робили місцеві радіостанції і отримували дозвіл терміном на один рік».

14 серпня член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинский повідомив, що українське радіомовлення з вишки на Чонгарі досягає Судака.

17 березня 2017 року відбулося урочисте відкриття телерадіовежі в селищі Чонгар біля адмінкордону з Кримом. Її встановили для відновлення мовлення українських телеканалів і радіостанцій на територію анексованого Росією півострова.

У Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення розробили проект стратегії розвитку телерадіомовлення на території Херсонської області та організації мовлення на територію анексованого Криму. Мета стратегії – збільшити рівень покриття території Херсонської області аналоговим і цифровим ефірним мовленням, а також виключити прийом аналогового і цифрового ефірного мовлення з анексованої території в південних районах материкової частини України.