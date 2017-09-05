«Кримські морські порти» внесуть до списку санкцій ЄС – журналіст

Посли Європейського союзу планують внести у список санкцій проти Росії підприємство «Кримські морські порти», що діє на території анексованого півострова, повідомляє у вівторок кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

«Посли мають намір завтра додати компанію «Кримські морські порти» в санкційний список», – йдеться у Twitter-повідомленні.

Підприємство «Кримські морські порти» було створене в березні 2014 року і підконтрольне російському «Мінтрансу» Криму. В структурі підприємства головним чином зосереджені місцеві порти – Керченський, Феодосійський, Ялтинський, Євпаторійський, а також Керченська поромна переправа.

Раніше стало відомо, що завтра, 6 вересня, посли країн-членів Європейського союзу розглянуть продовження санкцій проти Росії, запроваджених через загрозу суверенітетові України.

Рада ЄС 13 березня продовжила на півроку обмежувальні заходи, впроваджені Євросоюзом через порушення або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Діють ці санкції до 15 вересня 2017 року, вони включають заморожування активів і заборону на в’їзд до ЄС на цей час 153 особам і 40 організаціям.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».