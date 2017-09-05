Влада Азербайджану відкидає звинувачення у відмиванні коштів для хабарів

Уряд президента Азербайджану Ільгама Алієва відкинув звинувачення Центру дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP), який у новому розслідуванні стверджує, що влада Азербайджану з 2012 по 2014 роки через фіктивні компанії у Великій Британії «відмила» майже 3 мільярди доларів.

«Ані президент, ані члени його родини не мають відношення до звинувачень, викладених у повідомленні Центру дослідження корупції і організованої злочинності», – йдеться в заяві прес-служби президента Азербайджану від 5 вересня.

В офісі Алієва заявили, що OCCRP є проектом американського мільярдера, фінансиста і філантропа Джорджа Сороса, і закликали розслідувати його «брудні справи».

За даними розслідування центру, «відмиті» владою Азербайджану гроші були витрачені на предмети розкоші і на хабарі європейським політикам, які лобіювали інтереси Азербайджану в Європейському союзі чи блокували резолюції, що засуджують порушення прав людини в цій країні.

Зокрема, за даними розслідувачів, азербайджанська влада, ймовірно, підкупила німецького політика Едуарда Лінтнера, болгарського політика Ірину Бокову та італійського політика Луку Волонте. Лінтнер 2013 року очолював делегацію спостерігачів від Німеччини на президентських виборах в Азербайджані, Бокова того ж року проводила фотовиставку «Азербайджан – простір толерантності», Волонте, у свою чергу, отримував гроші за те, щоб не допустити ухвалення резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи про політв’язнів в Азербайджані.

В OCCRP стверджують, що значна частина коштів, які азербайджанська влада вивела на рахунки фіктивних британських компаній, належала азербайджанським банкам, у тому числі державному International Bank of Azerbaijan. Крім того, 29 мільйонів доларів на «підставну особу з Азербайджану» 2012 року переказала російська державна компанія «Рособоронекспорт». Два мільйони доларів, імовірно, пішли на хабарі, решта суми, як стверджується в розслідуванні, дісталася структурам, пов’язаним із чільними посадовцями Азербайджану, в тому числі з президентом країни Ільгамом Алієвим.