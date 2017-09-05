Російський екс-губернатор Бєлих у суді відкинув звинувачення в хабарництві

Колишній губернатор Кіровської області Росії, опозиціонер Микита Бєлих, якого звинуватили в отриманні хабара, заявив про свою невинуватість на засіданні суду в Москві 5 вересня.

Бєлих назвав обвинувачення на свою адресу «абсурдними» і заявив суду, що він є «абсолютно невинуватим».

«Все, що тут відбувається, є провокацією поліції», – сказав Бєлих.

Політика затримали в Москві 24 червня 2016 року, як стверджує слідство, під час отримання частини хабара, що загалом мав скласти 400 тисяч євро.

Приблизно через місяць президент Росії Володимир Путін зняв Микиту Бєлих із посади губернатора Кіровщини з формулюванням «через втрату довіри».

Згодом Басманний суд Москви ухвалив арештувати майно колишнього губернатора Кіровської області.

Микита Бєлих у 2005–2008 роках очолював опозиційну партію «Союз правих сил» (її вже не існує), першим лідером якої раніше був убитий 2015 року опозиціонер Борис Нємцов, і різко критикував політику президента Росії Володимира Путіна.

2008 року його запропонував на посаду губернатора Кіровської області Дмитро Медведєв, що на той час обіймав посаду президента Росії. Цей крок тоді викликав здивування в російських опозиційних колах. Радником Микити Бєлих на губернаторській посаді якийсь час був інший відомий російський опозиційний діяч Олексій Навальний. Соратники політика називали його «останнім опозиціонером, який вірив, що зможе вбудуватися у владу» в Росії.