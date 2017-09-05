Вища рада правосуддя звільнила голову ВАСУ Нечитайла

Вища рада правосуддя звільнила голову Вищого адміністративного суду України Олександра Нечитайла. Про це повідомила речниця ВРП у Facebook Оксана Лисенко.

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло 26 березня написав заяву ро складення повноважень. Це рішення він пояснив набуттям чинності змін до закону про судоустрій.

Проте 30 березня збори суддів ВАСУ знову обрали головою Вищого адміністративного суду України Олександра Нечитайла.

Нечитайло очолив ВАСУ у червні 2014 року.