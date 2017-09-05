ДФС: українці у 2017 році ввезли понад 160 тисяч авто з іноземною реєстрацією

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією. Про це йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит Радіо Свобода.

При цьому у ДФС зазначають, що протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією в режимі «тимчасового ввезення» і транзиту.

За даними Фіскальної служби, у 2015 році ввезли 97 566 таких авто, а в у 2014 році – понад 78 тисяч.

На початку серпня у ДФС повідомляли, що в Україні незаконно перебуває 52,2 тисячі автомобілів на іноземних номерах: 27,6 тисячі авто, ввезених в режимі «транзиту», і 24,6 тисячі авто, тимчасово ввезених громадянами для особистого користування, терміни ввезення яких уже закінчилися.

У травні президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити заходів для невідкладного врегулювання ситуації щодо недодержання вимог митного законодавства при використанні в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Порошенко також доручив удосконалити законодавство щодо регулювання тимчасового ввезення таких авто на територію України.

У січні власники автомобілів із іноземною реєстрацією кілька разів блокували деякі автошляхи з вимогою законодавчого врегулювання проблеми і запровадження часткового звільнення від оподаткування ввезених з-за кордону авто. Проте відповідного законопроекту так і не схвалили. На завтра власники авто із іноземною реєстрацією анонсували акцію протесту біля Верховної Ради.