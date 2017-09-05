Президент України Петро Порошенко вітає схвалення нової редакції закону про освіту і вважає, що закон дає ключ до майбутнього України.

«Освіта – це ключ до майбутнього України. Схвалення нової редакції закону «Про освіту» дає нам цей ключ. Дякую всім, хто працював над законом, зокрема Нацраді реформ, і депутатам, які його підтримали», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Верховна Рада схвалила законопроект про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Одним із нововведень закону є 12-річна середня освіта. Документ передбачає три форми здобуття освіти: формальну (офіційне підвищення рівня освіти), неформальну (підвищення рівня поза офіційною системою підвищення кваліфікації – тренінги, гуртки, курси) та інформальну (самоосвіта).

Документ також пропонує новий підхід до розвитку вчителя і його педагогічної свободи, зокрема, передбачає, що загальна кількість годин на підвищення кваліфікації упродовж 5 років буде не менше ніж 150 годин. Крім того, закон стимулює педагогів освоювати нові методики навчання через зовнішню незалежну сертифікацію: вчителі, що її пройшли, отримають додаткову надбавку до заробітної плати – 20%.

Закон також визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

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